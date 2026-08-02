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В Московской области ликвидировали лесной пожар

В Московской области ликвидировали лесной пожар

Первый лесной пожар был обнаружен 1 августа в Московской области. Очаг возгорания нашли сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в одном километре от села Казанское Павлово-Посадского городского округа во время наземной патрульной миссии.

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