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Трамп смутился словами Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Трамп смутился словами Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Дональда Трампа смутили слова Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Трамп задался вопросом, стоит ли ему оскорбиться или же Путин оказал ему таким образом услугу.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Вот так. Всего одна фраза ВВП а столько воплей и вони ....... Ну дурни есть дурни, ВВП просто &quot;прикололся&quot; а они орут.... Фактически для России все равно кто из них победит, хрен редьки не слаще, а придавить оружейное лобби в штатах еще не один президент не смог и не сможет. Хотя чем они больше тявкают друг на друга тем миру лучше. А если еще и пойдут разборки после выборов так вообще лафа. Как это у Высоцкого: &quot;билась нечесть грудью в груди и друг друга извела, прекратился на век безобразия.......&quot;. А может быть что и не на век.
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