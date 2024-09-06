Трамп смутился словами Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Дмитрий Гурин

Вот так. Всего одна фраза ВВП а столько воплей и вони ....... Ну дурни есть дурни, ВВП просто "прикололся" а они орут.... Фактически для России все равно кто из них победит, хрен редьки не слаще, а придавить оружейное лобби в штатах еще не один президент не смог и не сможет. Хотя чем они больше тявкают друг на друга тем миру лучше. А если еще и пойдут разборки после выборов так вообще лафа. Как это у Высоцкого: "билась нечесть грудью в груди и друг друга извела, прекратился на век безобразия.......". А может быть что и не на век.