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Пятый канал

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Умер Александр Рубец, российский художник

Умер Александр Рубец, российский художник

Российская академия художеств (РАХ) известила о смерти своего члена-корреспондента, вице-президента Творческого союза художников России, а также члена Союзов художников и дизайнеров России — Александра Рубца.

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