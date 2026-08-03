Умер Александр Рубец, российский художник

Российская академия художеств (РАХ) известила о смерти своего члена-корреспондента, вице-президента Творческого союза художников России, а также члена Союзов художников и дизайнеров России — Александра Рубца.
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