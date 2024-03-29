12 марта 2024 года руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Бобруйской епархии протоиерей Иоанн Коляда принял участие в межведомственном мероприятии ´Мы против наркотиков!´, которое прошло в ГУО ´Телушская средняя школа Бобруйского района´.