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В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз видит риски роста цен на продовольственные продукты в результате энергетического кризиса в Европе.

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