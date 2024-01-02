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Не выбрасывайте хвою от елки: агроном рассказал, как она пригодится на даче

Не выбрасывайте хвою от елки: агроном рассказал, как она пригодится на даче

Живая новогодняя елка рано или поздно потеряет свою красоту, и ее придется утилизировать. До этого дерево будет полезно не только для создания праздничной атмосферы дома, но и как источник довольно ценного для садовода элемента – хвойного опада.

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