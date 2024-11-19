Малофеев: Для начала переговоров Украине придётся выйти из зоны "мыльных пузырей"

Для начала переговоров Украине придётся выйти из зоны "мыльных пузырей", заявил Константин Малофеев. По его мнению, команде Трампа тоже сначала предстоит продемонстрировать, что она, в отличие от команды предшественников, действительно не хочет войны с Россией.