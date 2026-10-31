Пентагон продолжает развивать высотные аэростаты и расширять возможности их применения. Такие аппараты рассматриваются в качестве носителей разведывательного оборудования, средств связи и беспилотных летательных аппаратов.
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