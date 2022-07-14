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Омбудсмен Ирина Волынец предложила выделить финансирование на проект закона о многодетных семьях

Омбудсмен Ирина Волынец предложила выделить финансирование на проект закона о многодетных семьях

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выделить финансирование на проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации».

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