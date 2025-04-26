Зеленский: ВС РФ били по Киеву ракетой с американскими комплектующими

По его словам, снаряд содержал 116 компонентов, полученных из других стран. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из ракет, ударивших по Киеву, была изготовлена с использованием иностранных компонентов.
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