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Хромых о прокате произвольной: «Начала придумывать себе что-то, вспоминать старые ошибки. В результате пошла и на голову приземлилась»

Фигуристка заняла пятое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске. Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы, она не выступала на соревнованиях с марта 2022 года.

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