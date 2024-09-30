Разработаны «умные» теплицы. Они сами делают удобрения

Пермские ученые создали роботизированный тепличный комплексУченые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали умный роботизированный тепличный комплекс для выращивания растений в рамках национального проекта «Наука и университеты».
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