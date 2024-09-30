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  • Maxim
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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Разработаны «умные» теплицы. Они сами делают удобрения

Разработаны «умные» теплицы. Они сами делают удобрения

Пермские ученые создали роботизированный тепличный комплексУченые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали умный роботизированный тепличный комплекс для выращивания растений в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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