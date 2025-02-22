Сегодня в честь Дня защитника Отечества Центром молодёжи совместно с городским центром физической культуры на базе тира Новоаннинской гимназии организован турнир по стрельбе из пневматической винтовки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня в честь Дня защитника Отечества Центром молодёжи совместно с городским центром физической культуры на базе тира Новоаннинской гимназии организован турнир по стрельбе из пневматической винтовки.