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Газета.ру

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Маск назвал руководство OpenAI ненадежным и обвинил в краже

Маск назвал руководство OpenAI ненадежным и обвинил в краже

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал гендиректора OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана «абсолютно ненадежными», обвинив их в краже.

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