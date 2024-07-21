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Какие семьи с детьми будут получать новые выплаты с 1 августа: подробности и расчеты

Какие семьи с детьми будут получать новые выплаты с 1 августа: подробности и расчеты

Какие семьи с детьми будут получать новые выплаты с 1 августа: подробности и расчеты Ирэн ОрлонскаяС 1 августа семьям с детьми ожидаются значительные изменения как на федеральном, так и на региональном уровнях.

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