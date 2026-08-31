Samsung готовит One UI 9 для Galaxy A35 и A56

Следующее крупное обновление на базе Android 17 уже тестируют на серверах Samsung, а для Galaxy A56 в Индии даже появился специальный раздел бета-программы Samsung собирается расширить программу тестирования One UI 9 на популярные смартфоны среднего класса.
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