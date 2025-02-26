Барнаульский хоккеист помог победить своей команде в матче НХЛ

Кирилл Марченко забросил две шайбы и сделал голевую передачу в игре с "Даллас Старз" Уроженец Барнаула Кирилл Марченко внес весомый вклад в победу своей команды в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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