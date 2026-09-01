5 Things ER Did Better Than Previous Medical Dramas

The medical drama ER ran on NBC for 15 seasons from 1994 to 2009, and it covered many topics that had never been depicted so authentically on screen before.
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