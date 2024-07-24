Astra Linux купил три ИТ-компании. Они потратили 660 миллионов

«Астра» потратила 662 миллионов рублей на покупку трех ИТ-компаний: «Экзософт», «Номари СиАйЭс» и «Ресолют» Группа компаний «Астра» инвестировала 662 млн рублей в приобретение трех ИТ-компаний, чтобы расширить свой технологический портфель и укрепить позиции на рынке: сделки касаются компаний «Экзософт», «Номари СиАйЭс» и «Ресолют».