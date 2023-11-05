Как приготовить торт «Наполеон» с воздушной прослойкой из безе с грецкими орехами

Когда выбираешь, какой бы это торт испечь, постоянно разрываешься между любимыми разновидностями этого десерта: крем хочется нежный и не слишком сладкий, коржи чтобы пропитались, но в то же время не потеряли свою текстуру, и вот безе тоже хотелось бы добавить.
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