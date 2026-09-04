"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"

Помните 40-летнюю Жанну Бабаеву, которая в минувшем феврале насмерть сбила пенсионерку на переходе в Питере? Получила два года условно и, судя по всему, даже осталась с правами.
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