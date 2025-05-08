"Известия": Украина хочет сорвать парад Победы для видимости изоляции РФ

Украина хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал "Известиям".
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