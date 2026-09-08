Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится

Этап серии Гран-при России в Нижнем Новгороде, который планировался на 16–19 октября, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области.
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