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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится

Этап серии Гран-при России в Нижнем Новгороде, который планировался на 16–19 октября, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области.

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