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Воздушная тревога объявлена во всей Украине, в Киеве прогремели взрывы

Воздушную тревогу объявили в пятницу, 20 декабря, на всей территории Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Черниговской области звучит более восьми часов.

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