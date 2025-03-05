Заявления нынешней администрации США во главе с Дональдом Трампом и российско-американские переговоры в Эр-Рияде подтверждают точность и правильность выводов президента РФ Владимира Путина, оглашенных им на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году.
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