Заявления нынешней администрации США во главе с Дональдом Трампом и российско-американские переговоры в Эр-Рияде подтверждают точность и правильность выводов президента РФ Владимира Путина, оглашенных им на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году.