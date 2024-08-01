Зеленский признал отсутствие стратегии по общению с Трампом при его победе

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, признал, что у него отсутствует представление, как можно построить диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии