В Северном хоре начались новогодние театрализованные представления

Коллектив подготовил сказку «Верное сердце» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»Известная сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» приобретает в интерпретации Северного хора новое звучание.
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