Сергей Ковалев завершит профессиональную карьеру боем в Челябинске

В Челябинске пройдет прощальный поединок Сергея «Крашера» Ковалева. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 19 апреля во дворце спорта «Юность» бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» проведет заключительный поединок в своей профессиональной карьере.