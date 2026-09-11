Проверка на прочность

Сегодня в мире как никогда нет стабильности. Финансовый кризис потряс основы общества. Что ни день, то новости, и отнюдь не веселые: предприятия закрываются, зарплата сокращается, цены растут.
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