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Тренер Безматерных: «Шегай и Шамшуров в концовке сезона пошли на спад и в этот раз не участвуют в прокатах. Они взялись за голову, повзрослели, стали работать лучше»

Шегай и Шамшуров в прошлом сезоне стали седьмыми в финале юниорского Гран-при России в парном катании.

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