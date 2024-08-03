Экс-сотрудник оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор проинформировал, что Вооружённые силы киевского режима оказались в трудном положении из-за того, что они потеряли слишком много бойцов.
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