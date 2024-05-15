«У Радулова и Шипачева есть минимальные шансы остаться»

На днях казанский «Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера Анвара Гатиятулина. Специалист, известный по работе во главе челябинского «Трактора», а также ассистентом главного тренера петербургского СКА и сборной России, долго вел переговоры с клубом из столицы Татарстана, а ранее оказался в центре курьезного случая, когда о готовности подписать с ним контракт объявила новосибирская «Сибирь».
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