Герою «Бандитского Петербурга» Маковозу отказались досрочно погашать судимость

Санкт-Петербургский городской суд отказался снимать судимость с Олега Белинского (Маковоза) — одного из лидеров Братской преступной группировки — раньше срока, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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