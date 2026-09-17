Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 641 беспилотника за ночь 17 сентября

Силы ПВО сбили 641 беспилотник над российскими регионами в ночь на 17 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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