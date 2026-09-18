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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитрис Яннакопулос: «Йокич входит в десятку величайших игроков всех времен. Я бы очень хотел увидеть его в форме «Панатинаикоса» и сделаю все, что в моих силах, чтобы это осуществить»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос лишний раз подтвердил свое намерение заполучить суперзвезду « Денвера » Николу Йокича .

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