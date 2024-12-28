В Германии нового постпреда Украины при ООН назвали поклонником фашистов

БЕРЛИН, 28 декабря, ФедералПресс. Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен прокомментировала назначение нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, назвав его поклонником фашистов.
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