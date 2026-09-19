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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийская чемпионка Кили Ходжкинсон в облегающем черном catsuit выиграла забег на 800 метров и получила 50 тысяч фунтов

Олимпийская чемпионка Кили Ходжкинсон победила в забеге на 800 метров на турнире Athlos в Лондоне. 24-летняя британка вышла на старт в необычном полностью черном облегающем catsuit от Nike .

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