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Запущена разработка новой версии легендарного внедорожника

Запущена разработка новой версии легендарного внедорожника

Мир внедорожников готовится к долгожданному возвращению легенды – Mitsubishi Pajero Full. Этот автомобиль, получивший прозвище «король внедорожников», снова окажется в центре внимания, так как компания Mitsubishi подтвердила, что новая версия находится в разработке.

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