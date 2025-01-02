Украинского блогера выкрали после критики Зеленского

Украинского блогера Назарчика забрали в ТЦК за критику Зеленского Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и СБУ якобы за видео, в котором он критикует Владимира Зеленского.