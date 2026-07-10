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Новости для Фанов

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Советский быт глазами Голливуда: почему «Номер 44» вызывает смех сквозь разочарование

Когда я впервые села смотреть этот фильм, во мне боролись два чувства: предвкушение от мрачного ретро-детектива и скепсис, рожденный опытом знакомства с тем, как западный кинематограф изображает нашу историю.

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