Советский быт глазами Голливуда: почему «Номер 44» вызывает смех сквозь разочарование

Когда я впервые села смотреть этот фильм, во мне боролись два чувства: предвкушение от мрачного ретро-детектива и скепсис, рожденный опытом знакомства с тем, как западный кинематограф изображает нашу историю.
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