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Царьград

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В одни руки: Русским ограничат число банковских карт

В одни руки: Русским ограничат число банковских карт

С осени 2025 года в России ограничат число банковских карт на одного человека.Грядущей осенью русских ждут очередные изменения.

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