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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»

Владислав Радимов: «Петербург – футбольная столица, народная команда России – «Зенит». С чего вы взяли, что за «Спартак» больше всех болеют?»

– Футбольная столица России? – Санкт-Петербург. – Почему? – Пятикратный чемпион России последних лет.

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