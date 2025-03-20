Судя по количеству прилётов и характеру детонации, под раздачу в Кировограде попали производственные корпуса, где либо ремонтировали технику, либо собирали боеприпасы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Судя по количеству прилётов и характеру детонации, под раздачу в Кировограде попали производственные корпуса, где либо ремонтировали технику, либо собирали боеприпасы.
Свежие комментарии