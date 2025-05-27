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Отмена удара: Россия приостановила рекордный налет 365 дронов по Украине

Отмена удара: Россия приостановила рекордный налет 365 дронов по Украине

Россия отменила самый мощный удар по Украине с начала СВО, предполагавший использование 365 дронов. Эта демонстрация силы для президента США Дональда Трампа показала готовность Москвы завершить конфликт, несмотря на сохраняющуюся возможность нанесения мощного удара.

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