Отмена удара: Россия приостановила рекордный налет 365 дронов по Украине

Россия отменила самый мощный удар по Украине с начала СВО, предполагавший использование 365 дронов. Эта демонстрация силы для президента США Дональда Трампа показала готовность Москвы завершить конфликт, несмотря на сохраняющуюся возможность нанесения мощного удара.