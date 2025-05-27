Отмена удара: Россия приостановила рекордный налет 365 дронов по Украине

Россия отменила самый мощный удар по Украине с начала СВО, предполагавший использование 365 дронов. Эта демонстрация силы для президента США Дональда Трампа показала готовность Москвы завершить конфликт, несмотря на сохраняющуюся возможность нанесения мощного удара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии