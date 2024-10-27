Приклеенный скотчем к стене банан уйдет с молотка

Произведение современного искусства итальянца Маурицио Каттелана выставят на аукционе Sotheby’s. Стартовая цена 1,5 млн долларовSotheby’s выставит на продажу работу Comedian Маурицио Каттелана за 1,5 млн долларов.
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