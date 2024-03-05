Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends “Внутренний зверь”Кем вы станете на коллекционном событии Apex Legends “Внутренний зверь” – охотником или жертвой? В королевской битве началась охота: выследите отряд жертв с помощью планшета “Охоты”, уничтожьте его и получите награду.