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Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends “Внутренний зверь” Кем...

Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends “Внутренний зверь” Кем...

Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends “Внутренний зверь”Кем вы станете на коллекционном событии Apex Legends “Внутренний зверь” – охотником или жертвой? В королевской битве началась охота: выследите отряд жертв с помощью планшета “Охоты”, уничтожьте его и получите награду.

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