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  • Олег Самойлов
    А пашто баночка таргуецца? Тыщь за дваццадь? Неплохой бизнес!Навальнисты начал...
  • Леонид Руси
    Как жыды стараются... Нужна им наша земля... хоть в баночке )))Навальнисты начал...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    УРОДЫ!!!Навальнисты начал...

Бежим, волосы назад...

Бежим, волосы назад...

МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.

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