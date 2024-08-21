Медведев заявил, что никаких мирных переговоров с Украиной быть не может

Акт терроризма, совершенный неонацистами в Курской области, расставил все на свои места и закрыл существовавшую в теории возможность мирных переговоров между Россией и Украиной, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии