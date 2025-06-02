Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорнике под Часовым Яром

Расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорнике под Часовым Яром

Минобороны России сообщает об уничтожении скопления боевиков на опорном пункте под городом Часов Яр. Это сделали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

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