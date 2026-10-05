Росводресурсы: 2 октября состоялась очередная лекция спецпроекта «Акватория знаний»

Михаил Болгов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод ИВП РАН, 2 октября прочел лекцию в студии «Комсомольской правды» в рамках спецпроекта «Акватория знаний».
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